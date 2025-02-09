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Регион
9 февраля, 07:18

Людей «зашугали»: Жители Запорожья всё больше недовольны Зеленским

Житель Запорожья: Уровень поддержки Зеленского в городе резко снизился

Владимира Зеленского всё больше перестали уважать на Украине. На этот раз уровень поддержки главы киевского режима резко упал в Запорожье. Многие жители стали его противниками, рассказал РИА «Новости» житель города Константин.

«Если раньше было больше лояльных к... власти, то сейчас всё больше против этой власти, это по моим оценкам с людьми, с которыми я общаюсь. Многие люди стали недовольны, положение всё хуже и хуже: как экономически, так и людей «зашугали», — сказал Константин.

Житель Запорожья объяснил, что сейчас городские власти не предпринимают никаких действий. Не помогает и правовая защита граждан, которая оказывается практически недоступной. По его словам, главарю киевского режима уже никто не верит.

«Кто-то проголосует по любому, но не 73%, как было раньше. Если 2-3% проголосуют, и то, это я даже много посчитал. Думаю, только пара процентов за него проголосуют, и то — те, которые сидят у кормушки», — высказался житель Запорожья об итогах выборов в случае их проведения.

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Напомним, что полномочия Зеленского истекли ещё 20 мая 2024 года. Однако выборы президента Украины не были проведены из-за военного положения и всеобъемлющей мобилизации в стране. Сам глава киевского режима выступил против организации выборов до разрешения конфликта. В Кремле заявили о готовности к переговорам с нелегитимным Зеленским.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Наталья Афонина
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