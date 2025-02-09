Владимира Зеленского всё больше перестали уважать на Украине. На этот раз уровень поддержки главы киевского режима резко упал в Запорожье. Многие жители стали его противниками, рассказал РИА «Новости» житель города Константин.

«Если раньше было больше лояльных к... власти, то сейчас всё больше против этой власти, это по моим оценкам с людьми, с которыми я общаюсь. Многие люди стали недовольны, положение всё хуже и хуже: как экономически, так и людей «зашугали», — сказал Константин.

Житель Запорожья объяснил, что сейчас городские власти не предпринимают никаких действий. Не помогает и правовая защита граждан, которая оказывается практически недоступной. По его словам, главарю киевского режима уже никто не верит.