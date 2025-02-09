Людей «зашугали»: Жители Запорожья всё больше недовольны Зеленским
Житель Запорожья: Уровень поддержки Зеленского в городе резко снизился
Владимира Зеленского всё больше перестали уважать на Украине. На этот раз уровень поддержки главы киевского режима резко упал в Запорожье. Многие жители стали его противниками, рассказал РИА «Новости» житель города Константин.
«Если раньше было больше лояльных к... власти, то сейчас всё больше против этой власти, это по моим оценкам с людьми, с которыми я общаюсь. Многие люди стали недовольны, положение всё хуже и хуже: как экономически, так и людей «зашугали», — сказал Константин.
Житель Запорожья объяснил, что сейчас городские власти не предпринимают никаких действий. Не помогает и правовая защита граждан, которая оказывается практически недоступной. По его словам, главарю киевского режима уже никто не верит.
«Кто-то проголосует по любому, но не 73%, как было раньше. Если 2-3% проголосуют, и то, это я даже много посчитал. Думаю, только пара процентов за него проголосуют, и то — те, которые сидят у кормушки», — высказался житель Запорожья об итогах выборов в случае их проведения.
Напомним, что полномочия Зеленского истекли ещё 20 мая 2024 года. Однако выборы президента Украины не были проведены из-за военного положения и всеобъемлющей мобилизации в стране. Сам глава киевского режима выступил против организации выборов до разрешения конфликта. В Кремле заявили о готовности к переговорам с нелегитимным Зеленским.
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