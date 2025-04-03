Победитель «Танцев со звёздами» арестован по делу о хищении у «Калашникова»

Суд в Иваново отправил под домашний арест учредителя компании «Интертехника» Алексея Леденёва — фигуранта дела о хищениях при поставках некачественных комплектующих для концерна «Калашников» в рамках выполнения гособоронзаказа. Об этом пишет ТАСС.

«Избрать Леденёву Алексею Сергеевичу, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меру пресечения в виде домашнего ареста на срок по 12 мая 2025 года включительно», — говорится в постановлении служителей Фемиды.

Надзор за соблюдением установленных ограничений поручен региональному управлению ФСИН. Напомним, что Леденёв — некогда известный российский дзюдоист. В 2010 году он стал победителем шоу «Танцы со звёздами» вместе с партнёршей и экс-возлюбленной Анастасией Стоцкой.