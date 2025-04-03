Десять человек погибли в результате атаки ЦАХАЛ на сирийскую провинцию Дераа

Израильская авиация нанесла удар по южной части Сирии. Затем наземные силы ЦАХАЛ предприняли попытку проникнуть на территорию провинции Дераа, но были вынуждены отойти из-за вооружённого сопротивления. Жертвами атаки стали по меньшей мере десять человек, сообщил телеканал Syria TV.

«Колонна оккупационных сил [Израиля] отошла после того, как в течение нескольких часов проникала в окрестности городов Нава и Джубайлия», — говорится в статье.