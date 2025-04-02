Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 апреля, 20:18

Израильская авиация нанесла удары по военным аэродромам Сирии

Израильские ВВС провели серию воздушных атак на военные аэродромы в сирийских провинциях Хама и Хомс. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля нанесла удары по военным объектам, остававшимся на сирийских базах Хама и Т4, а также по сохранившимся объектам военной инфраструктуры в районе Дамаска», — говорится в заявлении.

Удары ЦАХАЛ. Видео © X / Ayhan Erkara / Levant24

Израиль нанёс удар по позициям «Хезболлы» в Бейруте, убив троих человек
Израиль нанёс удар по позициям «Хезболлы» в Бейруте, убив троих человек

Также с недавнего времени Израиль возобновил боевые действия против ХАМАС в секторе Газа. А 2 апреля ЦАХАЛ начала операцию по захвату «больших площадей» в палестинском анклаве, которые впоследствии станут частью буферной зоны.

Обложка ©

X / Ayhan Erkara

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Сирия
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar