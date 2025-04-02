Израильская авиация нанесла удары по военным аэродромам Сирии

Израильские ВВС провели серию воздушных атак на военные аэродромы в сирийских провинциях Хама и Хомс. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля нанесла удары по военным объектам, остававшимся на сирийских базах Хама и Т4, а также по сохранившимся объектам военной инфраструктуры в районе Дамаска», — говорится в заявлении.