Израильская авиация нанесла удары по военным аэродромам Сирии
Израильские ВВС провели серию воздушных атак на военные аэродромы в сирийских провинциях Хама и Хомс. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
«Армия обороны Израиля нанесла удары по военным объектам, остававшимся на сирийских базах Хама и Т4, а также по сохранившимся объектам военной инфраструктуры в районе Дамаска», — говорится в заявлении.
Удары ЦАХАЛ. Видео © X / Ayhan Erkara / Levant24
Также с недавнего времени Израиль возобновил боевые действия против ХАМАС в секторе Газа. А 2 апреля ЦАХАЛ начала операцию по захвату «больших площадей» в палестинском анклаве, которые впоследствии станут частью буферной зоны.
X / Ayhan Erkara