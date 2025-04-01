Израиль нанёс удар по позициям «Хезболлы» в Бейруте, убив троих человек

Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по объекту шиитской организации «Хезболла» в пригороде Бейрута. Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛ, операция, проведённая в районе Хай-эль-Мади, была осуществлена по согласованию с американскими властями.

Целью удара стал высокопоставленный командир «Хезболлы», который якобы координировал взаимодействие с палестинским движением ХАМАС и участвовал в планировании крупномасштабных атак против гражданского населения Израиля.