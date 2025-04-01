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Регион
1 апреля, 02:14

Израиль нанёс удар по позициям «Хезболлы» в Бейруте, убив троих человек

Израильские самолёты F-15. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LeonP

Израильские самолёты F-15. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LeonP

Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по объекту шиитской организации «Хезболла» в пригороде Бейрута. Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛ, операция, проведённая в районе Хай-эль-Мади, была осуществлена по согласованию с американскими властями.

Целью удара стал высокопоставленный командир «Хезболлы», который якобы координировал взаимодействие с палестинским движением ХАМАС и участвовал в планировании крупномасштабных атак против гражданского населения Израиля.

В результате прилёта по трёхэтажному зданию, которое израильская сторона назвала «террористическим оплотом», погибли как минимум три человека, сообщил телеканал Al Jazeera.

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Напомним, 28 марта ЦАХАЛ впервые с ноября 2024 года атаковала беспилотниками пригород Бейрута. Целью удара стал жилой дом в районе Хадас. Также Израиль возобновил военные операции против ХАМАС в секторе Газа под предлогом отказа палестинского движения от предложения США о продлении режима прекращения огня.

Артём Гапоненко
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