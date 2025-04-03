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3 апреля, 05:13

В Общественной палате отклонили законопроект об усыплении бездомных животных

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gladskikh Tatiana

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gladskikh Tatiana

В Общественной палате России не одобрили законопроект, который предполагает усыпление бездомных животных после истечения предельного срока содержания в приютах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты общественной экспертизы.

«Общественная палата не поддерживает проект федерального закона… «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», — сказано в заключении ОП РФ.

По итогам рассмотрения проекта было установлено, что во всех зафиксированных в нём случаях нападения на людей собаки имели хозяина. Так, в Нижегородской области 80% инцидентов с укусами приходится на владельческих животных, в Волгоградской области — 70%. Более того, в ОП напомнили, что умерщвление животного даже гуманным способом противоречит правовой позиции Конституционного суда России, в связи с чем данная мера не может быть реализована.

В Госдуме хотят запретить детям выгуливать потенциально опасных собак
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Ранее в Госдуме призвали разработать регламент о разведении животных и условиях их содержания. По оценке депутатов, отсутствие соответствующих мер в действующем законодательстве уже приводит к плачевным последствиям: многие «дельцы» бесконтрольно разводят братьев наших меньших в абсолютно непригодных условиях, руководствуясь исключительно наживой.

Андрей Бражников
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