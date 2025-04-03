Вирусную песню «Бобр» запретили исполнять на концертах, телешоу и корпоративах

Вирусную песню «Бобр» запретили исполнять на концертах, телешоу и даже корпоративах. Агенты музыкантов группы SLAVA SKRIPKA – Вячеслава Скрипки и Андрея Попова – грозятся заказчикам судебными разборками, пишет SHOT.

2 апреля всем потенциальным клиентам пришло письмо от ООО «Хитмейкер мьюзик» о полном стопе на заказ хит. Договариваться с группой на выступление в любом формате запрещено, а ранее согласованные концерты не состоятся. За нарушение требования угрожают обратиться в полицию и подать заявление в суд. Директор «Хитмейкер мьюзик» утверждает, что «артисты нарушают условия договора и порочат деловую репутацию компании».

Андрей Попов заявил журналистам, что он и Сергей Скрипка не понимают, что происходит, и сейчас экстренно решают вопрос со своими юристами. Авторские права на «Бобра» принадлежат им, а компания «Хитмейкер мьюзик» выступала как агент. Сейчас в подвешенном состоянии много выступлений, группа теряет деньги. Музыканты сейчас решают, что делать с договором.