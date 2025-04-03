В Москве судят украинца за доставку бомб трём российским офицерам

Второй Западный окружной военный суд начал заседание по делу украинца Вадима Чалого*, который трижды пытался убить высокопоставленных офицеров Минобороны РФ, подкладывая им в посылки самодельные бомбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Так, агент СБУ через курьерские службы отправляла по месту жительства участникам спецоперации посылки со взрывчаткой.

«Уголовное дело в отношении Чалого* Вадима Сергеевича возбуждено 26 июня 2024 года по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (три эпизода покушения на теракт) и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (хранение и перевозка взрывчатых веществ)», — сказано в документах.

Украинские спецслужбы стремились ликвидировать трёх полковников российского Минобороны, которые координируют действия ВС РФ в зоне спецоперации. Вадима Чалого* задержали в конце июня 2024 года, когда он предпринимал свою третью попытку строить теракт.

Ранее в Крыму задержали 18-летнего члена террористической неонацистской организации, который получил от СБУ задание сжечь мечеть. У него изъяли несколько ножей, коктейлей Молотова и средства связи, с помощью которых он поддерживал контакт с украинским куратором.