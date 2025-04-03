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3 апреля, 06:18
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Минобороны подало иск на 390 млн против производителя самолётов и комплексов борьбы с БПЛА

Минобороны подало иск на 390 млн против выпускающего самолёты завода в Кизляре

Фото © АО «Концерн КЭМЗ»

Фото © АО «Концерн КЭМЗ»

Министерство обороны России подало иск в арбитражный суд Москвы против Кизлярского электромеханического завода, сумма составляет более 390 миллионов рублей. Предприятие выпускает самолёты малой авиации и системы для противодействия БПЛА. Иск был зарегистрирован в суде 28 марта, пишет РИА «Новости» со ссылкой на соответствующие документы.

Из материалов суда следует, что Минобороны России требует взыскать более 390 миллионов рублей с Кизлярского электромеханического завода. Заявление поступило в арбитраж 28 марта, однако на данный момент оно ещё не принято к рассмотрению. В настоящее время основания исковых требований МО остаются неуточнёнными. Основной сферой деятельности АО «Концерн «Кизлярский электромеханический завод» является производство вертолётов и самолётов малой авиации, комплектующих для летательных аппаратов.

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Андрей Бражников
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