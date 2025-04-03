Геннадий Хазанов раскрыл главный секрет советского попугая Кеши
Геннадий Хазанов: Меня до сих пор ассоциируют с попугаем Кешей
Геннадий Хазанов. Обложка © АГН «Москва» / Киселев Сергей
Художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов, голосом которого разговаривает знаменитый попугай Кеша из мультфильма «Возвращение блудного попугая», в эфире радио «Комсомольская правда» признался, что для персонажа долго не могли подобрать правильную интонацию. Поэтому режиссёр картины Валентин Караваев решился на хитрость.
«И он вдруг говорит: «Ген, а давай мы чуть-чуть сдвинем скорость». Совсем чуть-чуть подвинули, тембр пошёл наверх немножко, и получилось то, что надо было», — цитирует Хазанова kp.ru.
Народный артист РСФСР также отметил, что его до сих пор ассоциируют с попугаем Кешей, однако он не обижается. Хазанов подчеркнул, что создание детского контента — это лучший способ оставить память о себе.
«Ну, а что, ничего не сделаешь. И потом — это радостно. Вообще, прожив жизнь, я понял: прежде всего надо, если можешь, что-нибудь делать для детей. Вот этим ты себе создаешь памятник», — заключил актёр.
Ранее Геннадий Хазанов раскрыл, почему Михаил Галустян не сможет добиться успеха. Актёр подчеркнул, что считает комика талантливым артистов, однако сожалеет, что он не смог встретить тех режиссёров, которые могли бы помочь ему раскрыть потенциал.