Геннадий Хазанов раскрыл главный секрет советского попугая Кеши

Художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов, голосом которого разговаривает знаменитый попугай Кеша из мультфильма «Возвращение блудного попугая», в эфире радио «Комсомольская правда» признался, что для персонажа долго не могли подобрать правильную интонацию. Поэтому режиссёр картины Валентин Караваев решился на хитрость.

«И он вдруг говорит: «Ген, а давай мы чуть-чуть сдвинем скорость». Совсем чуть-чуть подвинули, тембр пошёл наверх немножко, и получилось то, что надо было», — цитирует Хазанова kp.ru.

Народный артист РСФСР также отметил, что его до сих пор ассоциируют с попугаем Кешей, однако он не обижается. Хазанов подчеркнул, что создание детского контента — это лучший способ оставить память о себе.

«Ну, а что, ничего не сделаешь. И потом — это радостно. Вообще, прожив жизнь, я понял: прежде всего надо, если можешь, что-нибудь делать для детей. Вот этим ты себе создаешь памятник», — заключил актёр.