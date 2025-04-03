Виктор Басаргин освободил пост главы Ространснадзора в связи с выходом на пенсию

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Виктора Басаргина от поста главы Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) в связи с его выходом на пенсию. Соответствующее распоряжение было подписано и опубликовано пресс-службой правительства в четверг, 3 апреля.

В официальном сообщении указано, что Виктор Басаргин, занимавший должность руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, «освобожден от своих обязанностей в связи с выходом на пенсию».

Временно исполняющим обязанности руководителя ведомства назначен Виктор Гулин, который ранее занимал пост заместителя руководителя Ространснадзора.