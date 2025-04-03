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3 апреля, 07:43

Виктор Басаргин освободил пост главы Ространснадзора в связи с выходом на пенсию

Обложка © Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

Обложка © Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Виктора Басаргина от поста главы Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) в связи с его выходом на пенсию. Соответствующее распоряжение было подписано и опубликовано пресс-службой правительства в четверг, 3 апреля.

В официальном сообщении указано, что Виктор Басаргин, занимавший должность руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, «освобожден от своих обязанностей в связи с выходом на пенсию».

Временно исполняющим обязанности руководителя ведомства назначен Виктор Гулин, который ранее занимал пост заместителя руководителя Ространснадзора.

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Ранее ветеран «Спартака» Евгений Ловчев пожаловался на маленькую пенсию. Он рассказал, что получает 30 тысяч рублей в месяц, а треть из этой суммы у него уходит на бензин.

Марина Фещенко
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