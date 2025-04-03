Виктор Басаргин освободил пост главы Ространснадзора в связи с выходом на пенсию
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Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Виктора Басаргина от поста главы Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) в связи с его выходом на пенсию. Соответствующее распоряжение было подписано и опубликовано пресс-службой правительства в четверг, 3 апреля.
В официальном сообщении указано, что Виктор Басаргин, занимавший должность руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, «освобожден от своих обязанностей в связи с выходом на пенсию».
Временно исполняющим обязанности руководителя ведомства назначен Виктор Гулин, который ранее занимал пост заместителя руководителя Ространснадзора.
Ранее ветеран «Спартака» Евгений Ловчев пожаловался на маленькую пенсию. Он рассказал, что получает 30 тысяч рублей в месяц, а треть из этой суммы у него уходит на бензин.