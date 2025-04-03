Тело директора медицинской компании с огнестрельным ранением нашли в его московском офисе

В центре Москвы, в офисе на Донской улице, был обнаружен мёртвым директор медицинской компании «Гала-оптик» Михаил Могилевцев. 59-летний мужчина скончался от огнестрельного ранения. На теле, по информации правоохранителей, нет следов насилия.

По данным сайта MK.ru, тело обнаружили накануне вечером, 2 апреля, около 17:00. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Фирма «Гала-Оптика», основанная в 1999 году, специализируется на поставках медицинских расходных материалов и аксессуаров для медоборудования.