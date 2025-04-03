Молодая тёща Лепса поразила «ногами от ушей» в мокром купальнике

19-летняя Аврора Киба, избранница Григория Лепса, поздравила свою маму с днём рождения, показав её в мокром купальнике. На пост в запрещённой соцсети старлетки обратили внимание наши коллеги из Леди Mail.

В своем посте Киба выложила короткое видео, на котором её мама, Татьяна, пытается сохранить равновесие на сап-борде. В какой-то момент ей это не удалось, и она неуклюже упала в воду. Тем не менее, женщина быстро выбралась на поверхность и весело засмеялась над своей ситуацией.

«С днем рождения, мамочка! Ты наш самый веселый член семьи!» — написала Аврора в поздравлении.

Кадр из видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Avrora Kiba