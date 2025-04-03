Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 апреля, 08:47

Молодая тёща Лепса поразила «ногами от ушей» в мокром купальнике

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Avrora Kiba

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Avrora Kiba

19-летняя Аврора Киба, избранница Григория Лепса, поздравила свою маму с днём рождения, показав её в мокром купальнике. На пост в запрещённой соцсети старлетки обратили внимание наши коллеги из Леди Mail.

В своем посте Киба выложила короткое видео, на котором её мама, Татьяна, пытается сохранить равновесие на сап-борде. В какой-то момент ей это не удалось, и она неуклюже упала в воду. Тем не менее, женщина быстро выбралась на поверхность и весело засмеялась над своей ситуацией.

«С днем рождения, мамочка! Ты наш самый веселый член семьи!» — написала Аврора в поздравлении.

Кадр из видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Avrora Kiba

Кадр из видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Avrora Kiba

Подписчики Авроры были в восторге от внешности её матери и оставили ей множество комплиментов, отметив, что для 48 лет она выглядит великолепно, имеет «ноги от ушей» и вообще, Лепсу стоило бы присмотреться к будущей тёще.

Стало известно о попытках мамы юной невесты Лепса помешать свадьбе
Стало известно о попытках мамы юной невесты Лепса помешать свадьбе

Напомним, 62-летний Лепс планирует жениться на Авроре Кибе этим летом. Музыкант готов завести с молодой возлюбленной троих детей. Кстати, сама девушка недавно призналась, что хочет подарить своей матери внучку.

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Григорий Лепс
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar