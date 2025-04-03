«Легко, как 1–2–3»: В «Вашингтоне» восхитились достижением Овечкина

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» эмоционально осветил очередной гол российского нападающего Александра Овечкина. Пресс-служба команды развернула целую кампанию в социальных сетях, посвятив несколько постов достижению российского форварда. В одном из них Овечкина назвали «большим человеком».

«Большой человек, играющий в большинстве! 39 заброшенных шайб в 39 лет! Осталось два (ДВА!!!) гола до Великого рекорда. Легко, как 1–2–3» — говорится на странице пресс-службы «Вашингтона» в социальной сети Х.

Также там опубликовали фотографию Овечкина, подписав её эмодзи козла, намекая что Овечкин — лучший игрок всех времён (greatest of all time, GOAT, что в переводе как раз означает козла).