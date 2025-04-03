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3 апреля, 07:23

«Агрессивный спорт»: Нарколог объяснил, как пиво помогает Овечкину побить рекорд Гретцки

Нарколог Шуров: Овечкину могли разрешить выпить пиво для снятия напряжения

Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / Mark Stockwell

Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / Mark Stockwell

В НХЛ тренеры могут сами рекомендовать игрокам для снятия нервного напряжения пить пиво, так как там содержится этанол — депрессант нервной системы. Об этом рассказал психиатр-нарколог Василий Шуров, комментируя новость о том, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вместе с партнёрами по команде посетил бар и выпил кружку пенного напитка.

«Хоккей — очень агрессивный контактный вид спорта, дающий сильное перевозбуждение. И чисто теоретически могу предположить, что пиво снимает напряжение за счёт торможения центральной нервной системы», — отметил собеседник NEWS.ru.

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Тем не менее он подчеркнул, что алкоголь противопоказан даже обычным людям, а спортсменам — тем более. Эксперт добавил, что хоккеистам приходится справляться с серьёзными нагрузками, однако он не одобряет посещение баров для расслабления.

В прошлом году Овечкин признался, что любит пиво, пара бокалов для него норма. Напиток помогает снять напряжение и придаёт чувство расслабленности, отмечал хоккеист.

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Напомним, Александр Овечкин продолжает борьбу за звание лучшего снайпера в истории НХЛ. После гола «Каролине Харрикейнз» он сократил отставание от Гретцки до двух шайб. Кстати, хоккеист не намерен продолжать карьеру в НХЛ после истечения контракта — Овечкин планирует вернуться в московское «Динамо».

Борис Эльфанд
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