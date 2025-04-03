В России впервые засняли «хвост» Меркурия длиной в 150 тысяч километров

Российские астрономы смогли запечатлеть на плёнку редкое астрономическое явление — «хвост» Меркурия, напоминающий комитету. Об этом сообщили в обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета (НГУ). В мире существует всего несколько десятков такие снимков, а в России до настоящего момента не удавалось поймать космическое чудо.

«Механизм образования хвоста у Меркурия схож с принципом образования хвоста у комет. Для данной планеты характерна тонкая и слабая атмосфера, которая состоит из гелия, натрия, водорода, калия и кислорода. У Меркурия слабая гравитация и слабое магнитное поле, поэтому атомы химических элементов, составляющих его атмосферу, из-за близости к Солнцу постоянно сносятся солнечным ветром», — пояснил инженер обсерватории Егор Коняев.

Учёные обнаружили «хвост» Меркурия только в 2001 году. Чтобы увидеть это явление, необходимо дождаться определённого расположения планеты по отношению к Солнцу. Специалисты называют «хвост» натриевым, поскольку ярче всего он виден «именно в линии натрия — на длине волны 589 нанометров». Фотографию удалось сделать в конце марта, длина «хвоста» оценивается учёными в 150 тысяч километров. В следующий раз увидеть подобное явление удастся только весной 2027 года.