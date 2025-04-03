США решили провести «показательный воспитательный процесс» для Киева, не отправив главу Пентагона Пита Хегсета на проукраинский саммит в формате «Рамштайн». Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлёв.

США просто стараются получить от украинского конфликта выгоду. Предыдущая администрация лишь бездумно вливала деньги в этот проект, а Трамп озаботился их возвращением, предложив Украине кабальное соглашение о недрах. Надо сказать, что Зеленский упирается изо всех сил, очевидно понимая, что это фактически и означает попадание страны под американское внешнее управление. Вот США его и воспитывают, демонстративно отстраняясь от участия во всякого рода проукраинских саммитах.

Напомним, министр обороны США Пит Хегсет пропустит предстоящую встречу международной коалиции по оказанию военной помощи Украине, которая состоится в Брюсселе уже 11 апреля. Пентагон не отправит на саммит в формате «Рамштайн» даже других высокопоставленных представителей МО. По данным западных СМИ, это первый подобный случай, а также ещё один сигнал для Европы о том, что администрацию Дональда Трампа всё меньше интересует украинский вопрос.