Воспитательный момент: В ГД объяснили, почему США впервые проигнорируют военный саммит по Украине
Депутат Журавлёв: Шеф Пентагона не отправится на саммит «Рамштайн» в воспитательных целях
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США решили провести «показательный воспитательный процесс» для Киева, не отправив главу Пентагона Пита Хегсета на проукраинский саммит в формате «Рамштайн». Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлёв.
США просто стараются получить от украинского конфликта выгоду. Предыдущая администрация лишь бездумно вливала деньги в этот проект, а Трамп озаботился их возвращением, предложив Украине кабальное соглашение о недрах. Надо сказать, что Зеленский упирается изо всех сил, очевидно понимая, что это фактически и означает попадание страны под американское внешнее управление. Вот США его и воспитывают, демонстративно отстраняясь от участия во всякого рода проукраинских саммитах.
Однако окончательно Вашингтон не бросит Киев, считает парламентарий.
Напомним, министр обороны США Пит Хегсет пропустит предстоящую встречу международной коалиции по оказанию военной помощи Украине, которая состоится в Брюсселе уже 11 апреля. Пентагон не отправит на саммит в формате «Рамштайн» даже других высокопоставленных представителей МО. По данным западных СМИ, это первый подобный случай, а также ещё один сигнал для Европы о том, что администрацию Дональда Трампа всё меньше интересует украинский вопрос.