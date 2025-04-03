Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 апреля, 09:48

Москвичей призвали не шуметь в парках до 31 июля

В парках Москвы у птиц начался выводково-гнездовой период

Обложка © ТАСС / Олег Елков

Обложка © ТАСС / Олег Елков

С 1 апреля в зелёных зонах Москвы вводится режим тишины, так как в жизни птиц начинается ключевой этап — период гнездования и выведения потомства. Об этом сообщили на сайте мэра и Правительства Москвы. Данный период продлится до 31 июля.

«На зелёных территориях в выводково-гнездовой период у пернатых нельзя шуметь, собак стоит выгуливать только по дорожкам, в намордниках и на коротком поводке», — пояснили в мэрии.

Эти меры необходимы, так как важно, чтобы птицы могли спокойно вынести и вырастить потомство, сохранив многообразие биологических видов в городе. Также эксперты призвали не брать в руки птенцов, которые учатся летать. Иногда их можно встретить на дороге или на открытом пространстве. В таких случаях допускается исключение — птенца нужно аккуратно перенести в сторону и не отходить на расстояние больше 15 метров. Благодаря этому птенец не потеряется, а родители смогут его найти.

Поганка, но не та: Редкая птица замечена в Строгинской пойме Москвы
Поганка, но не та: Редкая птица замечена в Строгинской пойме Москвы

Ранее россиян призвали не кормить птиц. По словам медика, тем, кто не следует этой рекомендации, грозит орнитоз.

Никита Никонов
  • Новости
  • Животные
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar