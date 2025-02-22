Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 февраля, 10:45

Орнитоз поражает человека: Россиян призвали не кормить птиц

Врач Буланов призвал россиян не кормить птиц

Врач призвал россиян не кормить птиц. Обложка © pixabay / Seidenperle

Врач призвал россиян не кормить птиц. Обложка © pixabay / Seidenperle

Сердобольные россияне зачастую не могут удержаться от желания покормить в парке уток или голубей, однако при этом они рискуют подхватить орнитоз. Бактерия Chlamydophila psittaci обитает в помёте, на перьях и на клюве пернатых. Она и является возбудителем недуга, который поражает не только животных, но и человека.

Об этом предупредил кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов. По его словам, особенно опасны пылевые облака, которые возникают, если спугнуть стаю птиц. Врач добавил, что подхватить орнитоз проще всего детям и старикам. В группе риска также находятся люди с ослабленным иммунитетом, страдающие от стресса, вредных привычек и хронических заболеваний.

«Болезнь имеет атипичный характер и нередко маскируется под обычное ОРВИ: высокая температура до 40 °C, озноб, слабость, головная боль. У многих заболевших развивается длительный кашель», — подчеркнул собеседник РИАМО.

Никаких хлебных крошек: Орнитолог назвал главные ошибки при подкормке птиц зимой
Никаких хлебных крошек: Орнитолог назвал главные ошибки при подкормке птиц зимой

Ранее россиянам рассказали, как правильно подкармливать птиц. Эксперт предупредил, что неправильное кормление пернатых в городе приводит к их гибели. Он отметил, что нельзя давать птицам жареную, солёную, копчёную или сладкую пищу, также закисший, прогорклый или заплесневевший корм. Кстати, в России даже предложили штрафовать за кормление голубей в городе.

Роспотребнадзор выявил опасную мутацию вируса гриппа птиц в Сахалинской области
Роспотребнадзор выявил опасную мутацию вируса гриппа птиц в Сахалинской области
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Животные
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar