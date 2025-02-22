Орнитоз поражает человека: Россиян призвали не кормить птиц

Сердобольные россияне зачастую не могут удержаться от желания покормить в парке уток или голубей, однако при этом они рискуют подхватить орнитоз. Бактерия Chlamydophila psittaci обитает в помёте, на перьях и на клюве пернатых. Она и является возбудителем недуга, который поражает не только животных, но и человека.

Об этом предупредил кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов. По его словам, особенно опасны пылевые облака, которые возникают, если спугнуть стаю птиц. Врач добавил, что подхватить орнитоз проще всего детям и старикам. В группе риска также находятся люди с ослабленным иммунитетом, страдающие от стресса, вредных привычек и хронических заболеваний.

«Болезнь имеет атипичный характер и нередко маскируется под обычное ОРВИ: высокая температура до 40 °C, озноб, слабость, головная боль. У многих заболевших развивается длительный кашель», — подчеркнул собеседник РИАМО.