Орнитоз поражает человека: Россиян призвали не кормить птиц
Врач Буланов призвал россиян не кормить птиц
Врач призвал россиян не кормить птиц. Обложка © pixabay / Seidenperle
Сердобольные россияне зачастую не могут удержаться от желания покормить в парке уток или голубей, однако при этом они рискуют подхватить орнитоз. Бактерия Chlamydophila psittaci обитает в помёте, на перьях и на клюве пернатых. Она и является возбудителем недуга, который поражает не только животных, но и человека.
Об этом предупредил кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов. По его словам, особенно опасны пылевые облака, которые возникают, если спугнуть стаю птиц. Врач добавил, что подхватить орнитоз проще всего детям и старикам. В группе риска также находятся люди с ослабленным иммунитетом, страдающие от стресса, вредных привычек и хронических заболеваний.
«Болезнь имеет атипичный характер и нередко маскируется под обычное ОРВИ: высокая температура до 40 °C, озноб, слабость, головная боль. У многих заболевших развивается длительный кашель», — подчеркнул собеседник РИАМО.
Ранее россиянам рассказали, как правильно подкармливать птиц. Эксперт предупредил, что неправильное кормление пернатых в городе приводит к их гибели. Он отметил, что нельзя давать птицам жареную, солёную, копчёную или сладкую пищу, также закисший, прогорклый или заплесневевший корм. Кстати, в России даже предложили штрафовать за кормление голубей в городе.