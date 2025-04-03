Кириенко: Фонд «Защитники Отечества» помогает адаптироваться к мирной жизни

Фонд «Защитники Отечества» стал настоящей большой семьёй и ответственно решает вопросы по адаптации участников СВО к мирной жизни. Об этом сказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко во время круглого стола, посвящённого двухлетию фонда и презентации проекта «Герои нашего времени».

«За два года своей плодотворной и добросовестной работы Государственный фонд «Защитники Отечества» стал одной большой семьёй, где каждый чувствует заботу и внимание. Фонд помогает комплексно адаптироваться к мирной жизни каждому, кто возвращается домой из зоны боевых действий», — зачитала его послание статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилёва.

Сегодня фонд решает вопросы как бойцов возвращающихся с фронта, так и помогает семьям погибших и пропавших без вести солдат СВО. Функции и возможности организации постоянно расширяются.