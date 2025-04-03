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Регион
3 апреля, 10:06

Кириенко: Фонд «Защитники Отечества» помогает адаптироваться к мирной жизни

Фонд «Защитники Отечества» стал настоящей большой семьёй и ответственно решает вопросы по адаптации участников СВО к мирной жизни. Об этом сказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко во время круглого стола, посвящённого двухлетию фонда и презентации проекта «Герои нашего времени».

«За два года своей плодотворной и добросовестной работы Государственный фонд «Защитники Отечества» стал одной большой семьёй, где каждый чувствует заботу и внимание. Фонд помогает комплексно адаптироваться к мирной жизни каждому, кто возвращается домой из зоны боевых действий», — зачитала его послание статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилёва.

Сегодня фонд решает вопросы как бойцов возвращающихся с фронта, так и помогает семьям погибших и пропавших без вести солдат СВО. Функции и возможности организации постоянно расширяются.

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Ранее деятельность фонда, как и обещал, расширил президент РФ Владимир Путин. Объединению поручено помогать семьям военнослужащих, которые пропали без вести в зоне спецоперации. До этого такая помощь оказывалась родным погибших бойцов ВС РФ.

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ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Татьяна Миссуми
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