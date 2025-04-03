Фонд «Защитники Отечества» помог 175 тыс. героев СВО с протезами и реабилитацией

Более 175 тысячам ветеранов спецоперации была оказана медицинская помощь благодаря работе фонда «Защитники Отечества». Об этом сообщила председатель организации Анна Цивилёва во время круглого стола, приуроченного к двухлетию со дня основания учреждения. На мероприятии также был презентовать проект «Герои нашего времени».

Цивилёва заявила, что фонд считает одним из своих главных успехов то, что его представителям удалось объединить военную медицину с гражданской. Благодаря этому тысячи жизней российских военнослужащих удалось спасти, заметно улучшив их качество.

«Также одним из важнейших вопросов содействия в получении медицинской помощи стала масштабная углублённая диспансеризация наших героев, которые возвращаются из зоны СВО», — заявила она.

В презентации она было указано, что 175 тысячам бойцов ВС РФ после возвращения с СВО оказали медицинскую помощь благодаря фонду. 50 000 из них прошли углубленную диспансеризацию, порядка 900 героев получили инновационное специализированное оборудование – коляски-ступенькоходы, вертикализаторы, спортивные протезы и другие.