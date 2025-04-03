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3 апреля, 10:15

Священник объяснил, считается ли грехом интим во время Великого поста

Протоиерей Харитонов: Интимная жизнь в Великий пост не является грехом

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете, сообщил изданию NEWS.ru, что интимная жизнь в период Великого поста не считается греховной. Священнослужитель уточнил, что подобные отношения допустимы исключительно в рамках законного брака, а границы интимной жизни супруги устанавливают по своему усмотрению.

Также священнослужитель подчеркнул, что интим вне брака является смертным грехом.

«Семейные отношения между мужем и женой решаются только между ними. Апостол Павел сказал: «Брак честен, ложе нескверно». Меру воздержания во время Великого поста они решают сами между собой», — объяснил Харитонов.

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Ранее священник объяснил, что можно съесть шашлык, если неверующий хозяин угощает от чистого сердца. Он подчеркнул, что важно уважать гостеприимство, особенно когда человек в гостях, даже если есть определённые церковные правила.

Ольга Сливченко
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