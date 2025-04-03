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3 апреля, 10:17

Захарова обличила европейские планы по интервенции на Украину, припомнив Гражданскую войну

Захарова: Европейцы планируют интервенцию в Одессу и Львов

Лидеры ряда стран Европы намерены расположить на Украине военный контингент, чтобы взять под контроль Одессу и Львов. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, это напоминает интервенцию времён Гражданской войны в России.

«Складывается впечатление, что европейцы уже положили глаз на эти города и вынашивают в отношении них свои планы. Кстати, среди задач таких сил значится и сдерживание потенциальной российской агрессии. Это напоминает военную интервенцию войск Антанты в период Гражданской войны в нашей стране 1917–1922 годов. Но ничего, мы историю хорошо знаем», — отметила дипломат в ходе брифинга.

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Ранее Мария Захарова сообщила, что Киев саботирует энергетическое перемирие. С 18 марта было нанесено более 30 ударов по энергообъектам России. По мнению спикера ведомства, украинское руководство демонстративно отказывается соблюдать мораторий.

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Юрий Лысенко
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