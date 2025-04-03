Рубио: США останутся в НАТО ради укрепления альянса

США будут и дальше активно участвовать в работе НАТО, при этом Вашингтон стремится к укреплению альянса. С таким заявлением выступил госсекретарь Штатов Марко Рубио.

«США всегда играли активную роль в НАТО. Президент США [Дональд] Трамп не против НАТО, он против НАТО, у которого нет необходимых возможностей», — сказал он.