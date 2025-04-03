Рубио: США останутся в НАТО ради укрепления альянса
США будут и дальше активно участвовать в работе НАТО, при этом Вашингтон стремится к укреплению альянса. С таким заявлением выступил госсекретарь Штатов Марко Рубио.
«США всегда играли активную роль в НАТО. Президент США [Дональд] Трамп не против НАТО, он против НАТО, у которого нет необходимых возможностей», — сказал он.
Ранее западные дипломаты отметили, что позиция США по отношению к НАТО ставит под сомнение принципы альянса. Возможное сближение Вашингтона с Москвой угрожает стабильности блока. Один из дипломатов выразил тревогу из-за снижения оптимизма среди стран-участниц, подчёркивая, что каждый день приносит новые вызовы для основополагающих принципов НАТО.
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