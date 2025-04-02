Согласно информации, полученной от дипломатов, позиция Соединённых Штатов в отношении НАТО подрывает фундаментальные принципы альянса. Возможное стратегическое сближение Вашингтона с Москвой может стать серьёзной угрозой для его стабильности, сообщает AFP.

Один из дипломатов НАТО выразил обеспокоенность, отметив, что уровень оптимизма среди членов альянса заметно снизился. Хотя США пока не сделали конкретных шагов, каждый новый день приносит новые вызовы для основ блока.

Как стало известно, переговоры между Вашингтоном и Москвой вызывают у союзников тревогу по поводу потенциального сближения двух стран. Другой дипломат подчеркнул, что хотя тактическое улучшение отношений между США и Россией может быть допустимым, оно все же создает риск для единства альянса.