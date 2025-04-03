«Не публичат участие»: В Кремле рассказали о шифрующихся участниках ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2025 году может и не стать самым представительным мероприятием за несколько лет, но европейские и американские компании продолжают проявлять интерес к участию в нём, как и раньше. Организации ЕС И США просто боятся публичить своё участие, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Зарубежные компании из Европы и США и так проявляли интерес и в прошлые годы. По понятным причинам они не очень хотят публичить своё участие, но заинтересованность у целого ряда компаний не прекращалась», — объяснил он.

Представитель Кремля объяснил, что пока рано говорить, что предстоящий форум, в котором собираются принять участие иностранные компании, станет самым представительным за последнее время.