Рок-группа Linkin Park подала заявку на регистрацию нового логотипа в России
Рок-группа Linkin Park. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / linkinpark
Культовая американская рок-группа Linkin Park регистрирует свой новый логотип в России. Музыканты уже подали соответствующие документы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент).
Новый логотип группы Linkin Park. Фото © Wikimedia
Это позволит представителям рок-группы официально заниматься музыкальной деятельностью, продавать контент, организовывать концерты и реализовывать фирменный мерч на российском рынке. Согласно информации АГН «Москва», товарный знак коллектива регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №9, 25 и 41, поэтому музыканты смогут распространять компакт-диски, аудиокассеты, виниловые пластинки, DVD-диски, солнцезащитные очки, топы, рубашки, брюки, кальсоны, трусы, футболки, майки, толстовки, куртки, платья, шапки, напульсники.
Новый логотип, ставший официальным в 2024 году, является уже как минимум 11-м в истории группы за почти 30 лет её существования.
Сообщалось также, что компания Starbucks, ранее покинувшая российский рынок, подала заявку на регистрацию товарного знака в РФ. Заявка находится на рассмотрении в Роспатенте с мая 2024 года. Это может свидетельствовать о возможном возвращении компании на отечественный рынок в будущем.