В Киевской области российские силы ликвидировали офицера Вооружённых сил Украины (ВСУ) Андрея Гунько, который с начала специальной военной операции сражался за киевский режим. Об этом сообщают украинские СМИ. Гунько, родившийся 17 марта 1971 года в Виннице, вступил в ряды ВСУ с позывным «Директор».

Он участвовал в боях в Киевской и Харьковской областях, а также в ЛНР и ДНР, включая оборону Артёмовска (Бахмут). В 2023 году получил «Золотой крест» от главкома ВСУ. На момент своей смерти он служил лейтенантом в 425-м отдельном батальоне беспилотных систем, который занимался воздушной разведкой.

29 марта российские дроны атаковали командный пункт батальона, в результате чего Гунько и несколько его коллег, включая лейтенанта Сергея Симоника, были убиты.