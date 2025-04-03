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3 апреля, 12:32

Стало известно о ликвидации сразу двух украинских офицеров под Киевом

Офицера-«крестоносца» ВСУ Гунько ликвидировала российская «Герань» под Киевом

Ликвидированные бойцы ВСУ. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Ярослав Демьяненко

Ликвидированные бойцы ВСУ. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Ярослав Демьяненко

В Киевской области российские силы ликвидировали офицера Вооружённых сил Украины (ВСУ) Андрея Гунько, который с начала специальной военной операции сражался за киевский режим. Об этом сообщают украинские СМИ. Гунько, родившийся 17 марта 1971 года в Виннице, вступил в ряды ВСУ с позывным «Директор».

Он участвовал в боях в Киевской и Харьковской областях, а также в ЛНР и ДНР, включая оборону Артёмовска (Бахмут). В 2023 году получил «Золотой крест» от главкома ВСУ. На момент своей смерти он служил лейтенантом в 425-м отдельном батальоне беспилотных систем, который занимался воздушной разведкой.

29 марта российские дроны атаковали командный пункт батальона, в результате чего Гунько и несколько его коллег, включая лейтенанта Сергея Симоника, были убиты.

Швейцарский наёмник погиб на Курской земле спустя полгода после вступления в ВСУ
Швейцарский наёмник погиб на Курской земле спустя полгода после вступления в ВСУ

Ранее стало известно, что российские бойцы уничтожили наёмника ВСУ — итальянца Юрия Превитали с позывным Мега. С марта 2023 года он служил в неонацистском подразделении «Карпатская сечь» в качестве штурмовика. Наёмник сражался на стороне украинских войск в течение двух лет и в интервью заявлял, что готов отдать жизнь в борьбе против российских сил, что в конечном итоге и произошло.

Александра Мышляева
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