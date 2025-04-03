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3 апреля, 11:08

Минфин впервые за год начнёт продавать валюту и золото

Минфин РФ объявил о начале продажи золота и иностранной валюты с 7 апреля

Минфин России впервые с начала года объявил о своём решении начать продавать иностранную и валюту и золото в рамках существующего бюджетного правила, всего речь идёт о 35,9 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте самого ведомства.

«Совокупный объём средств, направляемых на продажу ранее приобретённых иностранной валюты и золота, составляет 35,9 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 7 апреля 2025 года по 12 мая 2025 года», — сказано в тексте.

Согласно плану Минфина, ежедневно будет продаваться иностранная валюта и золото стоимостью 1,6 млрд рублей.

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Ранее стало известно, что российские международные резервы, включающие золото и иностранную валюту, достигли беспрецедентного уровня, впервые превысив 650 миллиардов долларов США. При этом 14 марта вложения РФ в драгметалл составляли целых 641,9 миллиарда долларов.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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