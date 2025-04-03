В Елабуге школьник с другом ограбили и изнасиловали 50-летнюю женщину в подъезде
В Татарстане подросток и его совершеннолетний приятель напали на женщину в подъезде, чтобы обокрасть её и изнасиловать. Об этом сообщает KazanFirst со ссылкой на источники.
В городе Елабуга 15-летний школьник и его 19-летний ранее судимый друг настигли 50-летнюю женщину в подъезде. Они отобрали у неё портфель и избили её. Взять было уже нечего, но младшему показалось мало и он подговорил приятеля изнасиловать жертву.
Сейчас оба они проходят как подозреваемые по делу о грабеже и насильственных действиях сексуального характера. Одного заключили под стражу, второй — под подпиской о невыезде.
Ранее в Брянске педофил, отбывший наказание за изнасилование несовершеннолетней, вышел на свободу и вновь надругался над маленькой девочкой. Он заманил её в своё логово, предложив ей посмотреть на свою собаку.
Shutterstock / FOTODOM / HTWE