В Елабуге школьник с другом ограбили и изнасиловали 50-летнюю женщину в подъезде

В Татарстане подросток и его совершеннолетний приятель напали на женщину в подъезде, чтобы обокрасть её и изнасиловать. Об этом сообщает KazanFirst со ссылкой на источники.

В городе Елабуга 15-летний школьник и его 19-летний ранее судимый друг настигли 50-летнюю женщину в подъезде. Они отобрали у неё портфель и избили её. Взять было уже нечего, но младшему показалось мало и он подговорил приятеля изнасиловать жертву.

Сейчас оба они проходят как подозреваемые по делу о грабеже и насильственных действиях сексуального характера. Одного заключили под стражу, второй — под подпиской о невыезде.