В МИД России прокомментировали заявление президента Финляндии Александра Стубба о готовности Хельсинки к восстановлению отношений с РФ. Официальный представитель министерства Мария Захарова отметила, что одних призывов недостаточно, а для реального улучшения отношений Суоми необходимо предпринять конкретные действия, включая открытие границы, снятие запрета на автомобильное и железнодорожное движение между странами, а также прекращение распространения антироссийских нарративов.

«Просто призыва, брошенного в космос, явно недостаточно. Нынешнему финскому руководству придётся многое сделать. Помимо слов, просто принять какие-то конкретные шаги и действия», — подчеркнула Захарова на брифинге для СМИ.

Среди прочих условий Захарова выделила отказ от давления на финнов, выступающих за сближение с Россией, и пересмотр стратегии агрессивного военного планирования.

Финско-российская граница остаётся закрытой по решению финских властей, которое действует до дальнейшего уведомления. Ограничения на пересечение границы были введены Финляндией в ноябре 2023 года в ответ на якобы увеличение потока беженцев из третьих стран. Финская сторона обвинила Россию в организации этого потока, однако Захарова отвергла эти обвинения, назвав их проявлением двойных стандартов со стороны Запада.