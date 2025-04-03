«Дипломированный псих» устроил дебош в московской столовой из-за «Синей вечности» Магомаева

В центре Москвы в одном из заведений общественного питания в Хамовниках сотрудники Росгвардии задержали 44-летнего мужчину. Нетрезвый посетитель нарушал порядок, дебоширил и устроил перепалку с персоналом. Оказалось, что причиной конфликта с работниками заведения стал их отказ включить песню «Синяя вечность» в исполнении Муслима Магомаеву, которую очень любит нарушитель.

Кадры задержания хулигана. Видео © Telegram / Росгвардия

На место прибыла группа сотрудников Росгвардии, так как персонал не выдержал хамства посетителя и нажал «тревожную кнопку». Любитель творчества советского исполнителя во время задержания не стал отрицать, что в столовой у него случился конфликт с персоналом. Также самокритичный мужчина назвал себя «хулиганом» и «дипломированным психом».

Изрядно принявшего на грудь дебошира передали полиции для дальнейшего разбирательства. Перед тем, как сесть в машину представителей правопорядка, поклонник Магомаева выразил искреннее удивление и недоумение тем, что его везут в отдел.