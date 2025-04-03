20 миллиардов: В НАТО отчитались о военной помощи Киеву, выступив с новым обещанием
Рютте: Помощь НАТО позволит Украине сражаться столько, сколько потребуется
Благодаря помощи европейских стран-членов НАТО Украина сможет и дальше участвовать в вооружённом конфликте с Россией столько, «сколько потребуется». Такое заявление сделал генсек НАТО Марк Рютте в приветствии госсекретарю США Марко Рубио.
«Марко, хочу выразить вам признательность за вашу неутомимую дипломатическую работу за последние пару месяцев. Вы облетели весь мир. И я также благодарю вас за вашу прежнюю поддержку НАТО в качестве сенатора. В ближайшие два дня у нас будет о чем поговорить, и, конечно же, Украина – одна из главных тем. Как я уже говорил, президент [США Дональд] Трамп, ваша команда (неразборчиво) начала процесс переговоров с нашей полной поддержкой, чтобы принести прочный и долгосрочный мир на Украину. Тем временем европейские страны наращивают военную помощь Украине», — приводятся его слова на сайте.
По его словам, согласно последним данным, союзники по НАТО уже оказали Украине поддержку на сумму более 20 миллиардов долларов, чтобы она могла продолжать сопротивление, пока конфликт не будет разрешён.
Ранее Марко Рубио заявил, что США не станут покидать состав НАТО и даже напротив — продолжат активное участие в работе альянса. Он пояснил, что Вашингтон не против военного блока, как такового, а против той её версии, что не имеет необходимых ресурсов.
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