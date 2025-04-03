20 миллиардов: В НАТО отчитались о военной помощи Киеву, выступив с новым обещанием

«Марко, хочу выразить вам признательность за вашу неутомимую дипломатическую работу за последние пару месяцев. Вы облетели весь мир. И я также благодарю вас за вашу прежнюю поддержку НАТО в качестве сенатора. В ближайшие два дня у нас будет о чем поговорить, и, конечно же, Украина – одна из главных тем. Как я уже говорил, президент [США Дональд] Трамп, ваша команда (неразборчиво) начала процесс переговоров с нашей полной поддержкой, чтобы принести прочный и долгосрочный мир на Украину. Тем временем европейские страны наращивают военную помощь Украине», — приводятся его слова на сайте.