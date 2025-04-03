Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 апреля, 07:38

СМИ узнали подробности тайных переговоров Запада по развёртыванию сил на Украине

FT: Запад обсуждает применение структур НАТО для развёртывания сил на Украине

Западные страны обсуждают использование командно-контрольных структур НАТО для развёртывания сил на Украине. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на неких чиновников, знакомых с соответствующими планами.

«Командно-контрольные структуры НАТО будут использоваться при развёртывании так называемых «сил заверения» на Украине в соответствии с одним предложением, которое обсуждается на переговорах под руководством Франции и Великобритании», — указано в публикации.

Кроме того, по словам должностных лиц, Лондон и Париж предлагают использовать силы разведки и наблюдения НАТО. Вместе с тем уточняется, что это лишь один из вариантов. Также в статье отмечается, что генсек Североатлантического альянса Марк Рютте посещал переговоры и отправлял высокопоставленных чиновников на технические встречи группы.

По данным FT, Британия и Франция рассматривают привлечение НАТО как способ косвенного участия США. Однако не все одобряют эту идею.

В Польше отказались отправить миротворцев на Украину
В Польше отказались отправить миротворцев на Украину

Напомним, в конце марта президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи «коалиции желающих» в Париже заявил, что некоторые страны хотят отправить «силы сдерживания на Украину. Глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что Россия не видит компромиссного решения этого вопроса. В МИД заявили, что Россия категорически отвергает идею о западных миротворцах на Украине. Итальянский премьер заявила, что РФ может расценить отправку миротворцев на Украину как угрозу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Никита Никонов
  • Новости
  • Украина
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar