СМИ узнали подробности тайных переговоров Запада по развёртыванию сил на Украине
FT: Запад обсуждает применение структур НАТО для развёртывания сил на Украине
Западные страны обсуждают использование командно-контрольных структур НАТО для развёртывания сил на Украине. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на неких чиновников, знакомых с соответствующими планами.
«Командно-контрольные структуры НАТО будут использоваться при развёртывании так называемых «сил заверения» на Украине в соответствии с одним предложением, которое обсуждается на переговорах под руководством Франции и Великобритании», — указано в публикации.
Кроме того, по словам должностных лиц, Лондон и Париж предлагают использовать силы разведки и наблюдения НАТО. Вместе с тем уточняется, что это лишь один из вариантов. Также в статье отмечается, что генсек Североатлантического альянса Марк Рютте посещал переговоры и отправлял высокопоставленных чиновников на технические встречи группы.
По данным FT, Британия и Франция рассматривают привлечение НАТО как способ косвенного участия США. Однако не все одобряют эту идею.
Напомним, в конце марта президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи «коалиции желающих» в Париже заявил, что некоторые страны хотят отправить «силы сдерживания на Украину. Глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что Россия не видит компромиссного решения этого вопроса. В МИД заявили, что Россия категорически отвергает идею о западных миротворцах на Украине. Итальянский премьер заявила, что РФ может расценить отправку миротворцев на Украину как угрозу.
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