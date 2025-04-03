СМИ узнали подробности тайных переговоров Запада по развёртыванию сил на Украине

Западные страны обсуждают использование командно-контрольных структур НАТО для развёртывания сил на Украине. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на неких чиновников, знакомых с соответствующими планами.

«Командно-контрольные структуры НАТО будут использоваться при развёртывании так называемых «сил заверения» на Украине в соответствии с одним предложением, которое обсуждается на переговорах под руководством Франции и Великобритании», — указано в публикации.

Кроме того, по словам должностных лиц, Лондон и Париж предлагают использовать силы разведки и наблюдения НАТО. Вместе с тем уточняется, что это лишь один из вариантов. Также в статье отмечается, что генсек Североатлантического альянса Марк Рютте посещал переговоры и отправлял высокопоставленных чиновников на технические встречи группы.

По данным FT, Британия и Франция рассматривают привлечение НАТО как способ косвенного участия США. Однако не все одобряют эту идею.