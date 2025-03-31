МИД: Россия категорически отвергает идею о западных миротворцах на Украине

В МИД РФ резко осудили инициативы западных стран о возможном развёртывании миротворческих миссий на Украине, подчеркнув абсолютную неприемлемость такого сценария. Как заявил директор департамента международных организаций Кирилл Логвинов, предложения о введении военного контингента от стран, продолжающих масштабные поставки оружия Киеву, выглядят особенно циничными на фоне текущей эскалации.