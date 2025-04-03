Рогов: ВС России зачистили от ВСУ село Лобковое в Запорожской области

Российские военные освободили опорный пункт вблизи села Лобковое в Запорожской области, выбив оттуда украинские силы. Этот пункт имеет стратегическое значение для дальнейшего продвижения российских войск к Запорожью. Об этом сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

«Запорожский фронт, Степногорское направление. Наши подразделения выбили ВСУ из крупного опорного пункта, который находится совсем рядом с Лобковым. Причём этот опорный пункт играл важную роль с точки зрения удерживания наступления нашей армии на северо-запад, то есть по направлению к Каменскому и городу Запорожью», — сказал Рогов в беседе с РИА «Новости».