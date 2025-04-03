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Регион
3 апреля, 12:18

Рогов: ВС России зачистили от ВСУ село Лобковое в Запорожской области

Российские военные освободили опорный пункт вблизи села Лобковое в Запорожской области, выбив оттуда украинские силы. Этот пункт имеет стратегическое значение для дальнейшего продвижения российских войск к Запорожью. Об этом сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

«Запорожский фронт, Степногорское направление. Наши подразделения выбили ВСУ из крупного опорного пункта, который находится совсем рядом с Лобковым. Причём этот опорный пункт играл важную роль с точки зрения удерживания наступления нашей армии на северо-запад, то есть по направлению к Каменскому и городу Запорожью», — сказал Рогов в беседе с РИА «Новости».

Полянский: Почти вся территория Курской области освобождена от ВСУ
Полянский: Почти вся территория Курской области освобождена от ВСУ

Как сообщал Life.ru, российские войска освободили два населённых пункта в ДНР и Запорожской области. Подразделения группы «Восток» продвигаются вглубь обороны противника, под контроль наших парней перешло Весёлое в Донецкой Народной Республике. Также благодаря активным действиям подразделений группы «Днепр» был освобождён населённый пункт Лобковое в Запорожской области.

Обложка ©

Пресс-служба Зеленского

Александра Мышляева
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