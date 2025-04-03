Глава РЭЦ доложила Путину о результатах работы за последнюю семилетку

Президент РФ Владимир Путин встретился с генеральным директором Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероникой Никишиной, сообщили в пресс-службе Кремля. Там отметили, что Никишина доложила главе государства о направлениях деятельности РЭЦ и о результатах работы организации за последние семь лет.

Встреча Путина с генеральным директором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Ни одна страна в мире не может быть успешной, если у неё нет эффективного и сильного несырьевого экспорта, потому что это характеризует связанность этой страны с ключевыми партнёрами», — заявила глава РЭЦ.

Она отметила, что в течение последних четырёх лет организация оказала поддержку несырьевому экспорту на сумму свыше 5 трлн рублей и теперь намерена расширить географию поставок и увеличить разнообразие продукции. Кроме того, Никишина рассказала о программе «Сделано в России», которая реализуется совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ). По её словам, это один из наиболее эффективных способов повышения узнаваемости российских товаров за границей.