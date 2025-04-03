«‎Парень-амфибия» из Подмосковья два года жил с «жабрами» на шее и едва не задохнулся

В Московской области хирурги удалили доброкачественную опухоль на шее у 26-летнего мужчины, которая за пару лет выросла в длину до 8 сантиметров. Об этом сообщается на сайте регионального Минздрава. Пациент не спешил обращаться к врачам, пока новообразование не стало угрожать его жизни.

Несколько лет назад молодой человек заметил странные припухлости на своей шее, он не придал им значения и не пошёл в больницу. «Жабры» постепенно росли и стали доставлять боль, тогда мужчина вызвал скорую и его отвезли в хирургическое отделение Долгопрудненской больницы. Медики исследовали нарост. Он представлял собой плотную капсулу, внутри которой скопилась жидкость.

«Известно, что доброкачественные новообразования шейной зоны развиваются на фоне нарушений эмбрионального развития. На КТ мы обнаружили крупное кистозное образование шеи — 8 х 5 х 5 сантиметров, которое оттесняло сосуды, затрудняя кровоток к мозгу, и давило на пищевод», — рассказал заместитель главного врача клиники Евгений Кутырев.

Он пояснил, что операция была нелёгкой, так как хирургам пришлось отделить новообразование от кровеносных сосудов и аккуратно вырезать. Сейчас «‎парня-амфибию» уже выписали домой, он продолжает восстанавливать здоровье, но уже может свободно дышать и жить без боли в шее.