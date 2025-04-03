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3 апреля, 13:01

МИД Мали назвал Украину государством-террористом

Глава МИД Мали Диоп назвал Украину страной-террористом за поддержку боевиков

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Katja Tsvetkova

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Katja Tsvetkova

Украина для Мали считается террористическим государством из-за помощи боевикам в Сахеле. Об этом заявил министр иностранных дел страны Абдулай Диоп на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД России и «Сахельской тройки». Он также призвал остановить спонсорство терроризма Киевом.

«Некоторые государства помогают этим террористам, организовывают для них тыл. Например, Украина. Для нас Украина — террористическое государство», — сказал дипломат.

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Ранее Life.ru рассказал, что террористические объединения на севере Мали признались в сотрудничестве с Украиной. Диоп на полях первой министерской конференции Форума партнёрства Россия — Африка рассказал, что это вызвало серьёзную обеспокоенность на территории страны.

Наталья Афонина
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