МИД Мали назвал Украину государством-террористом

Украина для Мали считается террористическим государством из-за помощи боевикам в Сахеле. Об этом заявил министр иностранных дел страны Абдулай Диоп на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД России и «Сахельской тройки». Он также призвал остановить спонсорство терроризма Киевом.

«Некоторые государства помогают этим террористам, организовывают для них тыл. Например, Украина. Для нас Украина — террористическое государство», — сказал дипломат.