Купальный сезон открыт: Житель Петербурга эффектно сиганул в Мойку с моста и попал на видео
В Петербурге мужчина спрыгнул с моста в Мойку и попал на видео
Нелегальный купальный сезон в Санкт-Петербурге открыт сегодня. Около двух часов дня прохожий совершил неуверенный, но впечатляющий прыжок в Мойку с Красного моста. Брызги и визги были засняты на видео, которым поделился Mash на Мойке.
Эффектный прыжок в Мойку попал на видео. Видео © Telegram / Mash на Мойке
После падения в воду мужчина некоторое время оставался на плаву, после чего спасатели вытащили его из реки. Сообщается, что петербуржец жив и, по предварительным данным, не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Московской области произошло ДТП, повлёкшее трагические последствия. Водитель автомобиля «Хонда» потерял управление транспортным средством, в результате чего машина съехала с дороги, пробила ограждение и упала в реку. 42-летний мужчина за рулём авто скончался.
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