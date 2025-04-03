Купальный сезон открыт: Житель Петербурга эффектно сиганул в Мойку с моста и попал на видео

Нелегальный купальный сезон в Санкт-Петербурге открыт сегодня. Около двух часов дня прохожий совершил неуверенный, но впечатляющий прыжок в Мойку с Красного моста. Брызги и визги были засняты на видео, которым поделился Mash на Мойке.

Эффектный прыжок в Мойку попал на видео. Видео © Telegram / Mash на Мойке

После падения в воду мужчина некоторое время оставался на плаву, после чего спасатели вытащили его из реки. Сообщается, что петербуржец жив и, по предварительным данным, не пострадал.