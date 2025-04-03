Владимир Зеленский уверен, что «горячая фаза» украинского конфликта может быть прекращена в ближайшее время, но для этого нужно выполнить один пункт. Глава киевского режима сделал значимый акцент на то, что для преодоления подобного барьера должен быть прекращён огонь именно со стороны России.

«Как бы мы по-разному ни видели некоторые вещи, но безусловно, мы объединены в вопросе скорейшего прекращения огня. Вопрос только в давлении на русских, чтобы к этому прийти. Я думаю, можно сделать это в ближайшие недели, месяцы. Иногда всё в один момент происходит», — поведал Зеленский.

Каким образом глава киевского режима собирается «давить» на Россию — не рассказал, но зато заявил, что американские и европейские партнёры полностью солидарны с украинскими интересами в вопросе прекращения огня.