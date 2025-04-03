Захарова удивилась словам Вучича о «небольшой» роли СССР в освобождении Сербии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что удивлена словам президента Сербии Александра Вучича, который назвал «небольшим» вклад Красной Армии в освобождение его страны от немецких захватчиков. Об этом дипломат заявила в ходе брифинга.
«Вызывает удивление, что президент Сербии не нашёл нужных слов, особенно в год 80-летия Победы, для того, чтобы почтить память тех, кто в рядах Красной Армии освобождал Европу и, в частности, Югославию», — пояснила дипломат.
Она напомнила, что более 2 тысяч советских солдат и офицеров получили югославские ордена и медали за освобождение страны от фашистов. Захарова заметила, что тогда местные власти были щедрее в оценках, нежели Вучич спустя 80 лет.
Напомним, президент Сербии Александр Вучич заявил, что именно сербская армия внесла решающий вклад в освобождение Югославии от нацистских захватчиков. Помощь со стороны Советского Союза якобы носила лишь ограниченный характер. На самом же деле именно Красная Армия понесла значительные потери во время Белградской стратегической наступательной операции, более 35 тысяч советских солдат погибли и были ранены во время боёв на данном участке фронта.
ТАСС / ЕРА