Захарова удивилась словам Вучича о «небольшой» роли СССР в освобождении Сербии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что удивлена словам президента Сербии Александра Вучича, который назвал «небольшим» вклад Красной Армии в освобождение его страны от немецких захватчиков. Об этом дипломат заявила в ходе брифинга.

«Вызывает удивление, что президент Сербии не нашёл нужных слов, особенно в год 80-летия Победы, для того, чтобы почтить память тех, кто в рядах Красной Армии освобождал Европу и, в частности, Югославию», — пояснила дипломат.

Она напомнила, что более 2 тысяч советских солдат и офицеров получили югославские ордена и медали за освобождение страны от фашистов. Захарова заметила, что тогда местные власти были щедрее в оценках, нежели Вучич спустя 80 лет.