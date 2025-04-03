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3 апреля, 06:55

Вучичу напомнили о роли СССР в освобождении Югославии от нацистов в 1944 году

Шаповалов пояснил слова Вучича о роли СССР в освобождении Югославии от нацистов

Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Alexandros Michailidis

Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Alexandros Michailidis

Югославия, в отличие от других европейских стран, приложила максимум усилий для собственного освобождения во время Второй Мировой войны, однако значительную роль в борьбе с немецкими захватчиками сыграли советские войска. Об этом рассказал историк Владимир Шаповалов, комментируя слова президента Сербии Александра Вучича о том, что главную роль в освобождении страны от фашистов сыграли сербы, но СССР помогала.

Член правления Российской ассоциации политической науки призвал учитывать три фактора. Первый заключается в том, что наступление СССР на Балканах и разгром немцев, а также их союзников лишил вражеские войска сил и средств для борьбы против югославских партизан, которые «значительную часть территории страны освободили самостоятельно».

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«Второй момент: помощь, которая оказывалась югославским партизанам. Помощь в вооружении, в обмене разведданными со стороны СССР. Третье (и немаловажное): в освобождении территории Югославии участвовали советские войска наряду с югославскими партизанами», — отметил собеседник RT.

Он также подчеркнул, что Россия признаёт подвиг югославских партизан, которые продемонстрировали стойкость, мужество и готовность защищать свою родину. Народ Югославии, по словам эксперта, был полон решимости вместе с СССР уничтожить фашизм и освободить Европу.

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Напомним, ранее Александр Вучич заявил, что Сербия сама освободила себя от нацистов в 1944 году. По его словам, помощь со стороны СССР носила лишь ограниченный характер, а решающий вклад в освобождение Югославии внесла сербская армия.

Борис Эльфанд
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