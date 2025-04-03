Лавров: Россия поможет Альянсу государств Сахеля создать объединённую армию
Москва готова содействовать формированию объединённых вооружённых сил Альянса государств Сахеля (АГС), в который входят Мали, Буркина-Фасо и Нигер. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Россия сегодня подтвердила, что будет готова в дополнение к сотрудничеству по укреплению обороноспособности трёх стран по двусторонним каналам содействовать формированию объединённых вооружённых сил Альянса государств Сахеля», — сказал глава МИД по итогам переговоров с коллегами из АСГ.
Уточняется, что содействие предполагает консультативные услуги, в том числе специальные курсы, а также поставку продукции военного назначения. Лавров отметил, что у России уже есть опыт такого сотрудничества с Белоруссией и странами ОДКБ. Министр не сомневается, что и государства Сахеля получат пользу от этого. Также он напомнил, что российские специалисты уже работают в данных странах в значительных количествах. Глава МИД добавил, что Россия может помочь указанным африканским странам разработать схему оснащения вооружённых сил конкретными видами вооружений и техникой.
Буркина-Фасо, Мали и Нигер договорились учредить Альянс государств Сахеля в июле 2024 года. В январе того же года главы стран объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Полковник из Нигера Амаду Абдраман отмечал, что эта организация подвержена влиянию Запада и не смогла оказать помощь странам в борьбе с терроризмом.
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