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3 апреля, 14:38

Новгородский суд признал геноцидом преступления нацистов в годы ВОВ

Новгородский областной суд вынес историческое решение, признав действия нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны геноцидом советского народа. В ходе процесса, ставшего итогом многолетней работы следственных органов, прокуратуры, историков и поисковиков, были документально подтверждены чудовищные масштабы преступлений на территории современных новгородских земель.

Новгородский областной суд принял решение о признании геноцидом преступлений нацистов в ходе Великой Отечественной войны. Видео © Новгородское областное телевидение / Предоставлено Life.ru

Согласно представленным доказательствам, в период с июля 1941-го по февраль 1944 года оккупанты уничтожили свыше 309 тысяч мирных жителей, более 186 тысяч военнопленных Красной Армии и насильственно вывезли на принудительные работы около 170 тысяч человек. Эти цифры, озвученные руководителем Национального центра исторической памяти Еленой Малышевой, отражают лишь документально подтверждённые случаи, а реальные потери могут быть значительно выше.

Данный вердикт завершает серию аналогичных процессов в российских регионах, пострадавших от нацистской оккупации. Судебное признание факта геноцида имеет принципиальное значение для сохранения исторической памяти и правовой оценки преступлений против человечности, совершённых в годы войны.

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В марте аналогичный процесс прошёл в Архангельской области. Местный суд также постановил признать действия нацистских захватчиков геноцидом советских народов. По имеющимся сведениям, как минимум 19 тысяч человек были убиты авиаударами, а также умерли голодной смертью. А материальный ущерб в денежном эквиваленте превышает 700 миллиардов рублей по действующему курсу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / JetKat

Юрий Лысенко
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