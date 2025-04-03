В России рекордно подешевел последний iPhone

В России в первые три месяца 2025 года на 13% снизилась цена на актуальный новенький iPhone. На начало апреля новомодный гаджет можно приобрести по цене от 65 тыс. рублей. За эту сумму покупатель получит смартфон с заметными изменениями по сравнению с предыдущей моделью, сообщает Hi-Tech Mail.

«Цены на iPhone 16 в России менялись так. Октябрь 2024 года (старт продаж) — 114 тыс. рублей. Декабрь 2024 года — 85 тыс. рублей. Февраль 2025 года — 70-75 тыс. рублей», — пишут в Hi-Tech Mail.

В последнем «айфоне» появилась кнопка действия, заменившая переключатель беззвучного режима, а также сенсорная клавиша Camera Control для управления камерой. Кроме того, изменился и дизайн камер — теперь блок стал вертикальным. Объём оперативной памяти увеличен до 8 ГБ, что позволило iPhone 16 поддерживать функции искусственного интеллекта Apple Intelligence.