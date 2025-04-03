Авантюрист с русскими корнями избежал смерти от рук аборигенов, но угодил в индийскую тюрьму

24-летнего гражданина США с русскими корнями Михаила Полякова задержали за попытку попасть на остров Северный Сентинел, где живут аборигены, сообщает издание Times of India. Индийские законы строго запрещают посещение этого острова, но мужчина пытался проникнуть на него трижды.

Полиция изъяла у нарушителя GoPro. Записи с камеры подтвердили его визит на запрещенный остров.

Как уже сообщалось ранее, Полянсков трижды пытался попасть на закрытую территорию за последние полгода. В октябре прошлого года он отправился туда на надувном каяке, а в январе предпринял попытку посетить остров Баратанг, где племя джарава ведет примитивный образ жизни и охотится на диких свиней. На днях он вновь решился на рискованное путешествие. Прибылв на Андаманские острова на надувной лодке, он зарегистрировался, собрал мотор, купил топливо, кокосы и диетическую колу, а затем среди ночи отправился в путь.

На территории племени он провел три часа, не встретив местных жителей. Путешественник собрал образцы песка, снял видео на память, а по возвращении на пляж в районе Порт-Блэра его задержали.

Северный Сентинел маленький райский островок среди Андамамского архипелага в Бенгальском заливе. Здесь находится самый опасный пляж в мире — местные аборигены вооружены и не рады чужакам. В 2006 году на острове Северный Сентинел произошел трагический инцидент: местные жители убили двух рыбаков, которые незаконно проникли в их воды, а также попытались обстрелять спасательный вертолет. Забрать тела не удалось, так как аборигены закопали их в джунглях.