Земная кора медленно «капает» вглубь планеты, сообщили учёные

Учёные обнаружили любопытное геологическое явление: под средним западом США нижняя часть земной коры фактически «капает» вглубь планеты. Твёрдая оболочка Земли тает, из-за чего её фрагменты оплавляются и медленно оседают в мантию. Такой процесс зовут литосферным капанием, сообщает журнал Nature Geoscience.

Американские специалисты под предводительством сейсмолога Цзюньлиня Хуа сумели воссоздать в трёхмерном пространстве копию «рентгеновской» карты коры под Северной Америкой. Они увидели, что её структура действительно становится более вязкой.

Это происходит, поскольку дно литосферы — твёрдой оболочки Земли — раскаляется до температуры, при которой начинает плавиться. Из-за этого, как большая густая капля, образуется тяжёлый комок, который в какой-то момент отрывается и проникает глубже.

Специалисты считают, что всё дело в затонувшей тектонической плите, которая до сих пор приводит в движение мантию под Северной Америкой. Эти потоки точат кору, ослабляя её и вызывая такое «капание».

Литосферное капание — это абсолютно нормальный для нашей планеты геологический процесс, протекающий миллионы лет. Именно так формируются новые и разрушаются старые континенты.