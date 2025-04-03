Земная кора медленно «капает» вглубь планеты, сообщили учёные
Nat Geo: Под территорией США наблюдается литосферное капание
Учёные обнаружили любопытное геологическое явление: под средним западом США нижняя часть земной коры фактически «капает» вглубь планеты. Твёрдая оболочка Земли тает, из-за чего её фрагменты оплавляются и медленно оседают в мантию. Такой процесс зовут литосферным капанием, сообщает журнал Nature Geoscience.
Американские специалисты под предводительством сейсмолога Цзюньлиня Хуа сумели воссоздать в трёхмерном пространстве копию «рентгеновской» карты коры под Северной Америкой. Они увидели, что её структура действительно становится более вязкой.
Это происходит, поскольку дно литосферы — твёрдой оболочки Земли — раскаляется до температуры, при которой начинает плавиться. Из-за этого, как большая густая капля, образуется тяжёлый комок, который в какой-то момент отрывается и проникает глубже.
Специалисты считают, что всё дело в затонувшей тектонической плите, которая до сих пор приводит в движение мантию под Северной Америкой. Эти потоки точат кору, ослабляя её и вызывая такое «капание».
Литосферное капание — это абсолютно нормальный для нашей планеты геологический процесс, протекающий миллионы лет. Именно так формируются новые и разрушаются старые континенты.
Из-за тектонических процессов целые континенты могут уходить под воду, однако происходит это весьма медленно. К примеру, по словам учёных, сейчас Африканская тектоническая плита движется прямо на Евразийскую, что рано или поздно приведёт к тому, что вся Европа окажется под водой.
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