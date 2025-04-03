Инфекции и разбросанный яд: Зоогостинице в Балашихе грозит закрытие из-за массы нарушений

В подмосковной зоогостинице Erin Dog Camp нашли санитарные нарушения. Незадолго до этого клиенты заведения сообщали о жестоком обращении с животными и ужасных условиях их содержания. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По данным издания, в отношении зоогостиницы в Балашихе, известной своими «звёздными» клиентами, начато административное производство. Установлено, что компания нарушает санитарно-эпидемиологические требования и использует земельный участок не по назначению.Теперь Erin Dog Camp может столкнуться со штрафом или временным закрытием на срок до 90 дней.

Владельцы пострадавших животных направили коллективное заявление в полицию, однако им было отказано в возбуждении уголовного дела. В настоящее время прокуратура отменила это решение и инициировала дополнительную проверку.

Хозяева животных, оставленных в зоогостинице, где обещали высококачественное обслуживание и наблюдение специалистов, столкнулись с ужасными условиями. Питомцы, ранее здоровые и активные, вернулись домой с симптомами парвовирусного энтерита, а также с травмами из-за содержания в маленьких вольерах из некачественных материалов. Сотрудники гостиницы скрывали информацию о вспышке инфекции и применяли сильнодействующие препараты к заболевшим животным. В результате несколько питомцев погибли, а на территории гостиницы была найдена отрава для грызунов, что также угрожало безопасности животных.