«Кино повисло»: Украинский актёр Ярошенко сбежал от мобилизации, подставив продюсера

Украинский актёр Дмитрий Ярошенко, известный по роли поэта и диссидента Василия Стуса в фильме «Запрещённый», уехал из страны и не вернулся, что подтвердил продюсер Игорь Кондратюк в интервью Пятому каналу. Из-за его отъезда приостановлен проект, в котором Ярошенко был задействован в главной роли.

«Уже во время полномасштабного вторжения главный герой Дмитрий Ярошенко, 80 процентов в кадре, выехал с разрешения Минкульта и не вернулся из-за страха того, что его могут мобилизовать. Это кино повисло, я получил 40% финансирования», — поделился Кондратюк.

Продюсер отметил, что не знает, когда сможет снова приступить к съёмкам своего незаконченного проекта.