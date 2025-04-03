«Кино повисло»: Украинский актёр Ярошенко сбежал от мобилизации, подставив продюсера
Украинский актёр Ярошенко сбежал из страны, не закончив съёмки в проекте
Актёр Дмитрий Ярошенко. Фото © «Запрещённый», 2019, реж. Роман Бровко
Украинский актёр Дмитрий Ярошенко, известный по роли поэта и диссидента Василия Стуса в фильме «Запрещённый», уехал из страны и не вернулся, что подтвердил продюсер Игорь Кондратюк в интервью Пятому каналу. Из-за его отъезда приостановлен проект, в котором Ярошенко был задействован в главной роли.
«Уже во время полномасштабного вторжения главный герой Дмитрий Ярошенко, 80 процентов в кадре, выехал с разрешения Минкульта и не вернулся из-за страха того, что его могут мобилизовать. Это кино повисло, я получил 40% финансирования», — поделился Кондратюк.
Продюсер отметил, что не знает, когда сможет снова приступить к съёмкам своего незаконченного проекта.
Ранее стало известно, что заместитель генерального директора ФК «Карпаты» (Львов) Олег Авдыш не вернулся на территорию Украины после завершения сборов в Турции. Мотивы, побудившие 25-летнего сотрудника клуба к такому решению, на данный момент неизвестны.